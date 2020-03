13-MAR-20: Urgent – Immediate Travel Ban

This message is published under the authority of the Commandant, Canadian Forces Support Unit (Ottawa) –

Effective 13 Mar 20, all international travel outside of CANADA for CAF personnel based in CANADA is not authorized, for personal or business reasons. Exception for compassionate reasons might be entertained by L1/OCC and reported to SJS for tracking. – LGen J.M. Lanthier, VCDS



À compter du 13 mars 20, tous les voyages internationaux à l’extérieur du CANADA pour des raisons personnelles ou professionnelles ne sont pas autorisés pour le personnel des FAC basés au CANADA. Une exception pour des motifs personnels pourrait être envisagée par les N1 / CCO et signalée à l’ÉMI pour suivi. – Lgén J.M. Lanthier, VCEMD

