UPDATE – 26-FEB-2020: WINTER STORM IMPACT ON CFSU(O) SERVICES

This message is published under the authority of the Commandant, Canadian Forces Support Unit (Ottawa) –

Environment Canada is tracking a winter storm system heading towards the National Capital Region expected to bring a total of 20-40 cm of snow over the next 24-36 hours.

To that effect, Canadian Forces Support Unit (Ottawa) (CFSU[O]) services will be operating at minimum staffing today, Thursday, 27 February, 2020 to ensure the safety of personnel.

Please be advised that the Canadian Forces Health Services Centre (Ottawa) is also providing partial services today. Wait times could thus be longer than usual and administrative support minimal. Delays are to be expected. Please call the clinic at 613-945-1111 if you have a booked appointment to confirm whether you intend to present or not, in order to maximize efficiency for both patients and staff, or need to know which services are not available.

Health Services not available:

Physiotherapy

Preventative medicine

Community Health / Routine Immunization

Medical Finance

Health Records

Unit Orderly Room

Unit Ops & Trg

All Defence Team members are encouraged to visit www.infog.ca where a red banner will be displayed on the Home Page to announce situational updates, as well as in the Breaking News section of the site. The CFSU(O) Emergency Information Line will also play an up-to-date voicemail recording providing the essential advisory details, available 24/7 by dialing 613-995-0133.

Personnel are also reminded to follow their respective L1’s directives with regards to minimum staffing, service closures, and working arrangements as L1s have authority over their respective organization for such matters as per stated in Standing Order 11.01 Severe and Inclement Weather “The responsibility and decision to reduce or close their operations remains with the applicable L1s […] in order to safeguard their personnel and ensure business continuity.”

Environnement Canada surveille un système de tempête hivernal se dirigeant vers la région de la capitale nationale qui devrait engendrer une accumulation totale de 20 à 40 cm de neige au cours des prochaines 24 à 36 heures.

Par conséquent, les services de l’Unité de soutien des Forces canadiennes (Ottawa) (USFC[O]) opèreront à effectifs réduits demain, le jeudi 27 février 2020, afin de veiller à la sécurité du personnel.

Veuillez prendre note que le Centre des services de Santé des Forces canadiennes (Ottawa) fournit également des services partiels aujourd’hui. Les temps d’attente pourraient ainsi être plus longs que d’habitude et le soutien administratif minimal. Des retards sont à prévoir. Veuillez appeler la clinique au (613) 945-1111 si vous avez un rendez-vous afin de confirmer si vous avez l’intention de vous présenter ou non, dans le but de maximiser l’efficacité pour les patients et le personnel, ou encore si vous avez besoin de savoir quels services ne sont pas disponibles.

Services de santé qui ne sont pas disponibles :

physiothérapie de posture

médecine préventive

santé communautaire/immunisations

finances médicales

dossiers médicaux

salle des rapports de l’unité

opérations et formation

Il est conseillé à tous les membres de l’Équipe de la Défense de consulter le www.infog.ca/fr pour apercevoir la bannière rouge indiquant les mises à jour sur la situation apparaissant sur la page d’accueil. Celles-ci se trouvent également dans la section « Dernière heure ». De plus, la ligne d’information en cas d’urgence de l’USFC(O) sera mise à jour avec un message préenregistré sur la boîte vocale, contenant les détails essentiels de l’alerte et accessible en tout temps en composant le (613) 995-0133.

Il est également rappelé au personnel de suivre les instructions de leur N1 respectif quant aux services à effectifs réduits, aux fermetures de services, ou encore aux accommodations de travail. Il est de l’autorité des N1 de prendre de telles décisions dans un cas comme celui-ci, tel qu’indiqué dans l’Ordre permanent 11.01 Phénomènes météorologiques violents et défavorables : « La responsabilité et la décision de réduire ou de cesser leurs activités demeure la responsabilité des N1 […] afin de protéger leur personnel et d’assurer la continuité des activités. »

Like this: Like Loading...

Related

This post is also available in: Français (French)