This message is published under the authority of the Commandant, Canadian Forces Support Unit (Ottawa) –

Please note that all CFSU(O) services in the National Capital Region will be returning to normal operations effective 28 February, 2020.

Soyez avisés que tous les services de l’USFC(O) seront de retour à leur état opérationnel régulier dès le 28 février 2020.

Like this: Like Loading...

Related

This post is also available in: Français (French)