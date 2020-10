CF Health Services Centre (Ottawa) Flu Vaccine Advisory

This message is published under the authority of the Commander, Canadian Forces Support Group (Ottawa-Gatineau) –

To all CAF personnel in the National Capital Region, please note the following information regarding the 2020 Influenza Immunization Campaign (see tables below for details on dates and locations) and changes in pharmacy/laboratory hours.

Managers and supervisors of CAF members must ensure that all their military personnel receive this important message. This current internet link, which includes the details herein, can be provided to those who do not currently have access to the DWAN.

2020 Influenza Immunization Campaign

Locations: Star Top Bldg, CFS Leitrim, NDHQ(Pearkes), NDHQ(Carling), and Régiment de Hull

Dates: From 15 October to 18 December, 2020

Hours: Between 0930-1130 and 1200-1400hrs, Monday to Thursday

Report to any location (except Star Top due to security requirements and access limitations) on any day you wish based on the table below, while ensuring the time is in accordance with your last name’s first letter. You must wear a non-medical mask and practice physical distancing, and be prepared for line-ups.

Last Name with first letter A to D Date Location Time Thursday, 15 October Star Top Bldg Gym 0930-1130hrs Monday, 19 October CFS Leitrim Gym 0930-1130hrs Wednesday, 21 October CFS Leitrim Gym 0930-1130hrs Monday, 26 October NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 0930-1130hrs Wednesday, 28 October NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 0930-1130hrs Monday, 2 November NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 0930-1130hrs Wednesday, 4 November NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 0930-1130hrs Monday, 9 November NDHQ(Pearkes) Main Concourse 0930-1130hrs Monday, 16 November CFS Leitrim Gym 0930-1130hrs Wednesday, 18 November CFS Leitrim Gym 0930-1130hrs Monday, 23 November NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 0930-1130hrs Wednesday, 25 November NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 0930-1130hrs Wednesday, 2 December NDHQ(Pearkes) Main Concourse 0930-1130hrs Monday, 7 December Salaberry Armoury, Regt de Hull 0930-1130hrs Wednesday, 9 December Salaberry Armoury, Regt de Hull 0930-1130hrs Monday, 14 December NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 0930-1130hrs Wednesday, 16 December NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 0930-1130hrs Last Name with first letter E to K Date Location Time Thursday, 15 October Star Top Bldg Gym 1200-1400hrs Monday, 19 October CFS Leitrim Gym 1200-1400hrs Wednesday, 21 October CFS Leitrim Gym 1200-1400hrs Monday, 26 October NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 1200-1400hrs Wednesday, 28 October NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 1200-1400hrs Monday, 2 November NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 1200-1400hrs Wednesday, 4 November NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 1200-1400hrs Monday, 9 November NDHQ(Pearkes) Main Concourse 1200-1400hrs Monday, 16 November CFS Leitrim Gym 1200-1400hrs Wednesday, 18 November CFS Leitrim Gym 1200-1400hrs Monday, 23 November NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 1200-1400hrs Wednesday, 25 November NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 1200-1400hrs Wednesday, 2 December NDHQ(Pearkes) Main Concourse 1200-1400hrs Monday, 7 December Salaberry Armoury, Regt de Hull 1200-1400hrs Wednesday, 9 December Salaberry Armoury, Regt de Hull 1200-1400hrs Monday, 14 December NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 1200-1400hrs Wednesday, 16 December NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 1200-1400hrs Last Name with first letter L to Q Date Location Time Friday, 16 October Star Top Bldg Gym 0930-1130hrs Tuesday, 20 October CFS Leitrim Gym 0930-1130hrs Thursday, 22 October CFS Leitrim Gym 0930-1130hrs Tuesday, 27 October NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 0930-1130hrs Thursday, 29 October NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 0930-1130hrs Tuesday, 3 November NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 0930-1130hrs Thursday, 5 November NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 0930-1130hrs Tuesday, 10 November NDHQ(Pearkes) Main Concourse 0930-1130hrs Tuesday, 17 November CFS Leitrim Gym 0930-1130hrs Thursday, 19 November CFS Leitrim Gym 0930-1130hrs Tuesday, 24 November NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 0930-1130hrs Thursday, 26 November NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 0930-1130hrs Thursday, 3 December NDHQ(Pearkes) Main Concourse 0930-1130hrs Tuesday, 8 December Salaberry Armoury, Regt de Hull 0930-1130hrs Thursday, 10 December Salaberry Armoury, Regt de Hull 0930-1130hrs Tuesday, 15 December NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 0930-1130hrs Thursday, 17 December NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 0930-1130hrs Last Name with first letter R to Z Date Location Time Friday, 16 October Star Top Bldg Gym 1200-1400hrs Tuesday, 20 October CFS Leitrim Gym 1200-1400hrs Thursday, 22 October CFS Leitrim Gym 1200-1400hrs Tuesday, 27 October NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 1200-1400hrs Thursday, 29 October NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 1200-1400hrs Tuesday, 3 November NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 1200-1400hrs Thursday, 5 November NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 1200-1400hrs Tuesday, 10 November NDHQ(Pearkes) Main Concourse 1200-1400hrs Tuesday, 17 November CFS Leitrim Gym 1200-1400hrs Thursday, 19 November CFS Leitrim Gym 1200-1400hrs Tuesday, 24 November NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 1200-1400hrs Thursday, 26 November NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 1200-1400hrs Thursday, 3 December NDHQ(Pearkes) Main Concourse 1200-1400hrs Tuesday, 8 December Salaberry Armoury, Regt de Hull 1200-1400hrs Thursday, 10 December Salaberry Armoury, Regt de Hull 1200-1400hrs Tuesday, 15 December NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 1200-1400hrs Thursday, 17 December NDHQ(Carling) Bldg 6 & 7 1200-1400hrs

New Pharmacy & Lab Hours

Location: CF H Svcs C (O) – 713 Montreal Rd

Pharmacy hours: 0730-1500hrs

Lab hours: 0730-1430hrs

Both are closed for lunch between 1230-1330hrs.

* Important: For pickups, if you are unable to enter the clinic due to medical (e.g. you are immunocompromised) or logistical (e.g. you have children with you) reasons and need to pick up your prescription, please call the pharmacy ahead of time to set up a pre-arranged curbside pick-up. Do not call from the clinic lobby to have pharmacy staff bring down medications on short notice, as this both increases risk of error and risk of unnecessary exposure.

Please visit the clinic website for details on all the health services available for patients in the NCR at http://cmp-cpm.mil.ca/en/health/organization/cf-h-svcs-centre-ottawa/cf-h-svcs-c-o.page.

AVIS SUR LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE DU C SVCS S FC (O)

À tous les membres des FAC de la région de la capitale nationale, veuillez noter les informations suivantes concernant la campagne de vaccination contre la grippe 2020 (voir les tableaux ci-dessous pour plus de détails sur les dates et les lieux) et les changements concernant les heures d’ouverture de la pharmacie et du laboratoire.

Les gestionnaires et les superviseurs de membres des FAC doivent veiller à ce que tout leur personnel militaire reçoive ce message important. Ce lien Internet, qui comprend les détails ci-inclus, peut être fourni à ceux qui n’ont actuellement pas accès au RÉD.

Campagne de vaccination contre la grippe 2020

Emplacements : Édifice Star Top, SFC Leitrim, QGDN(Pearkes), QGDN(Carling) et Régimentde Hull

Dates : du 15 octobre au 18 décembre 2020

Horaires : de 9 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 00 à 14 h 00, du lundi au jeudi

Présentez-vous à n’importe quel endroit (sauf à l’Édifice Star Top en raison des exigences de sécurité et des limites d’accès) le jour que vous souhaitez en fonction du tableau ci-dessous, tout en vous assurant que l’heure correspond à la première lettre de votre nom de famille. Vous devez porter un masque non médical et pratiquer la distanciation physique, et être prêt à faire la file.

Nom de famille commençant par la lettre A à D Date Endroit Horaire Le jeudi 15 octobre Gymnase de l’Édifice Star Top De 9 h 30 à 11 h 30 Le lundi 19 octobre Gymnase de la SFC Leitrim De 9 h 30 à 11 h 30 Le mercredi 21 octobre Gymnase de la SFC Leitrim De 9 h 30 à 11 h 30 Le lundi 26 octobre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 9 h 30 à 11 h 30 Le mercredi 28 octobre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 9 h 30 à 11 h 30 Le lundi 2 novembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 9 h 30 à 11 h 30 Le mercredi 4 novembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 9 h 30 à 11 h 30 Le lundi 9 novembre Grand Hall du QGDN(Pearkes) De 9 h 30 à 11 h 30 Le lundi 16 novembre Gymnase de la SFC Leitrim De 9 h 30 à 11 h 30 Le mercredi 18 novembre Gymnase de la SFC Leitrim De 9 h 30 à 11 h 30 Le lundi 23 novembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 9 h 30 à 11 h 30 Le mercredi 25 novembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 9 h 30 à 11 h 30 Le mercredi 2 décembre Grand Hall du QGDN(Pearkes) De 9 h 30 à 11 h 30 Le lundi 7 décembre Manège militaire Salaberry, Régt de Hull De 9 h 30 à 11 h 30 Le mercredi 9 décembre Manège militaire Salaberry, Régt de Hull De 9 h 30 à 11 h 30 Le lundi 14 décembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 9 h 30 à 11 h 30 Le mercredi 16 décembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 9 h 30 à 11 h 30 Nom de famille commençant par la lettre E à K Date Endroit Horaire Le jeudi 15 octobre Gymnase de l’Édifice Star Top De 12 h 00 à 14 h 00 Le lundi 19 octobre Gymnase de la SFC Leitrim De 12 h 00 à 14 h 00 Le mercredi 21 octobre Gymnase de la SFC Leitrim De 12 h 00 à 14 h 00 Le lundi 26 octobre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 12 h 00 à 14 h 00 Le mercredi 28 octobre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 12 h 00 à 14 h 00 Le lundi 2 novembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 12 h 00 à 14 h 00 Le mercredi 4 novembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 12 h 00 à 14 h 00 Le lundi 9 novembre Grand Hall du QGDN(Pearkes) De 12 h 00 à 14 h 00 Le lundi 16 novembre Gymnase de la SFC Leitrim De 12 h 00 à 14 h 00 Le mercredi 18 novembre Gymnase de la SFC Leitrim De 12 h 00 à 14 h 00 Le lundi 23 novembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 12 h 00 à 14 h 00 Le mercredi 25 novembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 12 h 00 à 14 h 00 Le mercredi 2 décembre Grand Hall du QGDN(Pearkes) De 12 h 00 à 14 h 00 Le lundi 7 décembre Manège militaire Salaberry, Régt de Hull De 12 h 00 à 14 h 00 Le mercredi 9 décembre Manège militaire Salaberry, Régt de Hull De 12 h 00 à 14 h 00 Le lundi 14 décembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 12 h 00 à 14 h 00 Le mercredi 16 décembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 12 h 00 à 14 h 00 Nom de famille commençant par la lettre L à Q Date Endroit Horaire Le vendredi 16 octobre Gymnase de l’Édifice Star Top De 9 h 30 à 11 h 30 Le mardi 20 octobre Gymnase de la SFC Leitrim De 9 h 30 à 11 h 30 Le jeudi 22 octobre Gymnase de la SFC Leitrim De 9 h 30 à 11 h 30 Le mardi 27 octobre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 9 h 30 à 11 h 30 Le jeudi 29 octobre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 9 h 30 à 11 h 30 Le mardi 3 novembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 9 h 30 à 11 h 30 Le jeudi 5 novembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 9 h 30 à 11 h 30 Le mardi 10 novembre Grand Hall du QGDN(Pearkes) De 9 h 30 à 11 h 30 Le mardi 17 novembre Gymnase de la SFC Leitrim De 9 h 30 à 11 h 30 Le jeudi 19 novembre Gymnase de la SFC Leitrim De 9 h 30 à 11 h 30 Le mardi 24 novembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 9 h 30 à 11 h 30 Le jeudi 26 novembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 9 h 30 à 11 h 30 Le jeudi 3 décembre Grand Hall du QGDN(Pearkes) De 9 h 30 à 11 h 30 Le mardi 8 décembre Manège militaire Salaberry, Régt de Hull De 9 h 30 à 11 h 30 Le jeudi 10 décembre Manège militaire Salaberry, Régt de Hull De 9 h 30 à 11 h 30 Le mardi 15 décembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 9 h 30 à 11 h 30 Le jeudi 17 décembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 9 h 30 à 11 h 30 Nom de famille commençant par la lettre R à Z Date Endroit Horaire Le vendredi 16 octobre Gymnase de l’Édifice Star Top De 12 h 00 à 14 h 00 Le mardi 20 octobre Gymnase de la SFC Leitrim De 12 h 00 à 14 h 00 Le jeudi 22 octobre Gymnase de la SFC Leitrim De 12 h 00 à 14 h 00 Le mardi 27 octobre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 12 h 00 à 14 h 00 Le jeudi 29 octobre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 12 h 00 à 14 h 00 Le mardi 3 novembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 12 h 00 à 14 h 00 Le jeudi 5 novembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 12 h 00 à 14 h 00 Le mardi 10 novembre Grand Hall du QGDN(Pearkes) De 12 h 00 à 14 h 00 Le mardi 17 novembre Gymnase de la SFC Leitrim De 12 h 00 à 14 h 00 Le jeudi 19 novembre Gymnase de la SFC Leitrim De 12 h 00 à 14 h 00 Le mardi 24 novembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 12 h 00 à 14 h 00 Le jeudi 26 novembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 12 h 00 à 14 h 00 Le jeudi 3 décembre Grand Hall du QGDN(Pearkes) De 12 h 00 à 14 h 00 Le mardi 8 décembre Manège militaire Salaberry, Régt de Hull De 12 h 00 à 14 h 00 Le jeudi 10 décembre Manège militaire Salaberry, Régt de Hull De 12 h 00 à 14 h 00 Le mardi 15 décembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 12 h 00 à 14 h 00 Le jeudi 17 décembre QGDN(Carling) bâtiments 6 et 7 De 12 h 00 à 14 h 00

Nouvelles heures d’ouverture de la pharmacie et du laboratoire

Endroit : C Svcs S FC (O) 713 ch. Montréal

Horaire de la pharmacie : de 7 h 30 à 15h 00

Horaire du laboratoire : de 7 h 30 à 14 h 30

Les deux sont fermés pour le dîner entre 12 h 30 et 13 h 30.

* Important : Lors de la collecte, si vous ne pouvez pas entrer dans la clinique pour des raisons médicales (ex : vous êtes immunodéprimé) ou logistiques (ex : vous avez des enfants avec vous) et que vous devez aller chercher votre ordonnance, veuillez appeler la pharmacie à l’avance pour organiser une collecte en bordure de trottoir. N’appelez pas depuis le hall d’entrée de la clinique pour demander au personnel de la pharmacie de venir vous porter vos médicaments sans préavis. Cela augmente à la fois le risque d’erreur et le risque d’exposition inutile.

Veuillez consulter le site Web de la clinique pour obtenir des détails sur tous les services de santé disponibles pour les patients dans la RCN : http://cmp-cpm.mil.ca/fr/sante/organisation/centre-svcs-s-fc-ottawa/c-svcs-s-fc-o.page

