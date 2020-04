1-AVRIL-2020 : AVIS DE BARRAGE POLICIER AUX FRONTIÈRES INTERPROVINCIALES ENTRE LE QUÉBEC ET L’ONTARIO

La parution de ce message est autorisée par le Commandant de l’Unite de soutien des Forces canadiennes (Ottawa) –

Avis à tout le personnel du MDN et des FAC de la région de la capitale nationale, soyez avisés que les frontières et les ponts reliant le Québec à l’Ontario sont maintenant surveillés par les services de police municipaux et provinciaux en tant que mesure du gouvernement provincial concernant la COVID-19.

À partir du jeudi 2 avril 2020, les services de police du Québec inspecteront les membres du personnel aux frontières et aux ponts reliant Ottawa à Gatineau.

Les employés du gouvernement fédéral vivant en Ontario et travaillant au Québec sont autorisés à se rendre à leur lieu de travail, à condition de présenter une preuve d’identité d’employé gouvernementale et de ne présenter aucun symptôme de maladie causée par le nouveau coronavirus. Les employés qui n’ont pas besoin de voyager devrait restreindre leurs déplacements afin de suivre les consignes indiquées dans le cadre de nos efforts continus d’auto-isolement. Les membres des FAC qui doivent traverser la frontière provinciale québéco-ontarienne pour effectuer leurs tâches essentielles sont encouragés à porter leur uniforme et à toujours avoir sur eux leur carte d’identité militaire, car cela pourrait accélérer le processus. De même, les employés civils du MDN devraient également s’assurer qu’ils sont en possession de leur carte d’identité de la Défense nationale (NDI 75) pour faciliter ce processus de contrôle. Comme toujours, si les gens ne se sentent pas bien, ils doivent rester à la maison. Si un membre du personnel du MDN et des FAC est refoulé à la frontière, il doit communiquer avec son superviseur pour obtenir des directives supplémentaires.

Quelques points clés à garder à l’esprit :

Si quelqu’un du Québec essaie de quitter la province en présentant des symptômes, il sera refoulé et informé de rentrer chez lui;

Si quelqu’un du Québec essaie de rentrer dans la province tout en présentant des symptômes, il sera autorisé à entrer mais devra s’auto-isoler pendant 14 jours;

Si quelqu’un de l’Ontario essaie de se rendre au Québec tout en présentant des symptômes, il sera refoulé et ne sera pas autorisé à entrer;

Les traversiers circulant sur la rivière des Outaouais ne sont surveillés que du côté québécois pour l’instant; et

Les véhicules commerciaux sont actuellement autorisés à passer.

Nous prions tous les membres du personnel d’être compréhensif et respectueux lors de la mise en œuvre de ces mesures de protection supplémentaires.

ADVISORY – QUEBEC-ONTARIO INTERPROVINCIAL BORDERS POLICE SCREENING

To all DND/CAF personnel in the National Capital Region, please be aware that the borders and bridges linking Quebec (QC) to Ontario (ON) are now being monitored by municipal and provincial police services as a provincial government measure pertaining to COVID-19.

Starting Thursday, 2 April, 2020 QC police services will be screening personnel at borders and bridges going into Ottawa / Gatineau.

Federal Government employees living in Ontario and working in Quebec are authorized to travel to their workplace upon conditions of showing proof of government employee ID as well as showing no symptoms of illness caused by the novel coronavirus. Personnel who do not need to travel should be restricting their travel and movements as part of our ongoing self-isolation efforts. CAF personnel who have to travel across the Ontario-Quebec provincial border to conduct their critical services are encouraged to wear their uniform, and always carry their military ID with them, as this may help speed up the process. Similarly, DND civilian employees should also ensure they are in possession of their NDI 75 to ease this screening process. As always if people are not feeling well, they should stay home. If DND/CAF personnel are turned away at the border, they should contact their supervisor for further direction.

Some key points to keep in mind:

If someone from QC tries to leave the province while showing symptoms, they will be turned away and told to go home;

If someone from QC tries to get back into the province while showing symptoms, they will be allowed in but instructed to self-isolate for 14 days;

If someone from ON tries to go to QC while showing symptoms, they will be turned away and not allowed in;

Ferries crossing the Ottawa River are only being monitored on the Quebec side for now; and

Commercial vehicles are currently allowed through.

We ask that all personnel be understanding and respectful as these additional protective screening measures are implemented.