24-MARS-2020 : AVIS DE FERMETURE DES SERVICES GENERAUX ET DES COMMODITÉS DANS LA RCN / NCR GENERAL SERVICES AND AMENITIES CLOSURE NOTICE

La parution de ce message est autorisée par le commandant de l’Unité de soutien des Forces canadiennes (Ottawa) –

Avis à tout le personnel du MDN et des FAC. Soyez avisés que les services et commodités suivants réduiront la prestation de leurs services et / ou fermeront jusqu’à nouvel ordre dans tous les bâtiments du MDN dans la région de la capitale nationale.

Tous les services de cafétéria ARAMARK cesseront à la fermeture des bureaux (COB) le mardi 24 mars 2020;

Tous les points de vente au détail CANEX fermeront à COB le 24 mars 2020;

Les itinéraires d’autobus suivants du service de navette de l’USFC(O) prendront fin le mercredi 25 mars 2020 : Routes 3 et 3A : Les deux routes entre le QGDN( Pearkes ) et Montfort Route 2B-1 : En direction vers le QGDN( Pearkes ) Routes 6 et 6A : Les deux routes entre le QGDN(Carling) et Montfort



Les itinéraires d’autobus suivants du service de navette de l’USFC(O) demeureront disponibles : Route 1 : QGDN(Carling) au QGDN( Pearkes ) Route 1A : QGDN( Pearkes ) au QGDN(Carling) Itinéraire 4 : Édifice Star Top Route 2B-2 : Direction St-Joseph, à Gatineau



Veuillez prendre note que des panneaux seront également affichés dans les points de vente susmentionnés pour informer les clients du changement mis en œuvre.

Un rappel que des précautions supplémentaires en matière de santé et de sécurité sont prises concernant le service de navette, notamment la désinfection des surfaces des autobus entre les trajets ainsi que le port de gants chirurgicaux par les conducteurs afin de protéger à la fois les conducteurs et les passagers. L’horaire complet est accessible sur le site intranet (RÉD) de l’USFC(O) (http://intranet.mil.ca/fr/emplacements/rcn/transport-navette.page) et sur Le Gardien (externe).

To all DND/CAF personnel, please be aware that the following services and amenities will be reducing their service and/or closing until further notice in all DND buildings across the National Capital Region.

All ARAMARK cafeteria services will cease at close-of-business (COB) on Tuesday, 24 March, 2020;

All CANEX retail outlets will close at COB on 24 March, 2020;

The following CFSU(O) Shuttle Services bus routes will cease effective Wednesday, 25 March, 2020: Routes 3 and 3A: Both routes between NDHQ( Pearkes ) – Montfort Route 2B-1: Direction NDHQ( Pearkes ) Routes 6 and 6A: Both routes between NDHQ(Carling) – Montfort



The following CFSU(O) Shuttle Services bus routes will remain available: Route 1: NDHQ(Carling) – NDHQ( Pearkes ) Route 1A: NDHQ( Pearkes ) – NDHQ(Carling) Route 4: Star Top Bldg Route 2B-2: Direction St-Joseph, Gatineau



Please note that signs will also be posted at the aforementioned outlets to advise customers of the change being implemented.

A reminder that additional health and safety precautions are being taken regarding Shuttle Services, which include disinfecting the bus surfaces between trips and having drivers wear surgical gloves in order to protect both drivers and riders. The complete schedule is available on CFSU(O)’s intranet website (DWAN http://intranet.mil.ca/en/locations/ncr/transport-shuttle.page) and The Guard (external).