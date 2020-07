Nouveau règlement du gouvernement du Québec – Port obligatoire d’un masque ou d’un couvre-visage dans les lieux publics fermés

La parution de ce message est autorisée par le commandant de l’Unite de soutien des Forces canadiennes (Ottawa) –

Le Gouvernement du Québec a récemment annoncé l’implémentation du port obligatoire du masque ou couvre-visage dans les lieux publics fermés : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret_810-2020.pdf?1594901639). Par conséquent, la Ville de Gatineau a publié ce communiqué : https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=nouvelles_annonces/communiques/communique_2015&id=1802470960.

Le SPAC appliquera ces mesures dans toutes les zones de leurs immeubles qui sont accessibles au public dans les régions visées. Une signalisation adéquate sera installée afin d’indiquer les exigences à respecter. Ceci inclue les installations du MDN dans la RCN se trouvant au Québec.

Puisque chaque immeuble est unique, les règlements locaux s’appliqueront à toutes les zones auxquelles le public peut accéder sans carte d’accès ou accompagnement. Les lieux publics comprennent notamment les zones qui mènent vers les points de contrôle de sécurité et les endroits visés par la prestation de services au public. Une fois que les points de contrôle de sécurité sont dépassés, la Directive conjointe du SM/CEMD – Mesures de santé publique et de protection individuelle du MDN/FAC contre la COVID-19 s’applique et doit être suivie par tous.

Dans les espaces de travail du MND, la directive du SM/CEMD dicte le suivant :

Tout le personnel doit compléter une auto-évaluation avant d’entrer dans le lieu de travail;

Tout le personnel doit avoir complété le cours de Sensibilisation sur la COVID-19 sur le RAD avant leur retour dans le lieu de travail;

Tout le personnel qui sont incapables de maintenir une distance physique de 2 mètres doit porter un masque non-médical ;

Tout le personnel doit compléter l’entrainement d’intégration avec leur superviseur sur les Mesures de santé publique dans le lieu de travail;

Le lieu de travail doit avoir été préparé afin de maximiser la distance physique lorsque possible, incluant des protocoles tel que les couloirs/escaliers/portes à sens unique; et

Les protocoles de nettoyage doivent assurer le nettoyage supplémentaire des zones à forte utilisation.

Ces mesures de sécurité ne peuvent être assurées dans les endroits publics, ni pour les membres du public eux-mêmes, donc le port du masque ou couvre-visage obligatoire est une stratégie de réduction des risques à ces endroits. Ces mesures servent à réduire le risque aux employées à l’intérieur des installations du MDN.