As you are all acutely aware, the COVID-19 pandemic is impacting many of our fellow Canadians, either directly or indirectly. This includes seniors, new Canadians, the newly unemployed, and those with health issues, physical and otherwise.

We are fortunate to work in an organization full of caring, generous and selfless people. To offer our members a way to support and give back to their own communities, we launched the National Defence COVID-19 Emergency Charity Campaign. This is an extension of our larger National Defence Workplace Charitable Campaign (NDWCC), which I am privileged to champion this year.

Funds raised through this emergency campaign will go to United Way Centraide Canada, to support local food banks, and HealthPartners, the umbrella under which more than a dozen national health charities do their valuable work.

I am proud to share that the Defence Team to date has donated just over $40,000 in support of the United Way’s Local Love in a Global Crisis and HealthPartners’ “Help our Helpers” funds.

This emergency campaign will continue until Saturday, 20 June, 2020 and I encourage all to promote the campaign until then.

The National Defence COVID-19 Emergency Charity Campaign website provides information on both of the charities and their emergency funds as well as detailed steps on how to donate to the campaign. Funds raised through this campaign will count towards Base and Wing’s contributions to the NDWCC.

Please share this information with all members of your organizations and encourage them to donate if possible. As well, I ask you to continue promoting this important campaign within your organization using all forms of communication including social media, email, and virtual and face-to-face meetings.

When Canada calls, the Defence Team is always there. Let’s show our fellow Canadians again how much we care.

Together we can make a difference.

Sincerely,

Lieutenant-General Wayne Eyre

Commander, Canadian Army and Champion for the 2020 NDWCC

Comme vous le savez tous, la pandémie de COVID-19 touche directement ou indirectement un grand nombre de nos compatriotes. Il s’agit notamment des personnes âgées, des nouveaux Canadiens, des nouveaux chômeurs et des personnes ayant des problèmes de santé, physiques ou autres.

Nous avons la chance de travailler dans une organisation pleine de personnes attentionnées, généreuses et altruistes. Afin d’offrir à nos membres un moyen de soutenir et de redonner à leurs propres communautés, nous avons mis sur pied la Campagne de charité d’urgence COVID-19 de la Défense nationale. Il s’agit d’une extension de notre plus vaste campagne de charité en milieu de travail de la Défense nationale (CCMTDN), dont j’ai le privilège d’être le champion cette année.

Les fonds recueillis dans le cadre de cette campagne d’urgence iront soit à Centraide Canada, pour soutenir les communautés locales, soit à PartenaireSanté, l’organisation sous laquelle plus d’une dizaine d’organisations caritatives nationales du secteur de la santé effectuent leur précieux travail.

Je suis fier de vous annoncer que jusqu’à présent, l’équipe de la défense a fait un don de plus de 40 000 $ à l’appui des fonds « Ici, avec cœur en situation de crise mondiale » et « Aidons ceux qui aident » de PartenaireSanté.

Cette campagne d’urgence se poursuit jusqu’au samedi 20 juin 2020 et je vous encourage tous à promouvoir la campagne d’ici là.

Le site Web de la Campagne de charité d’urgence COVID-19 de la Défense nationale fournit des informations sur les deux organisations caritatives et leurs fonds d’urgence ainsi que des étapes détaillées sur la façon de faire un don à la campagne.

Les fonds amassés dans le cadre de cette campagne seront comptabilisés dans la contribution des bases et des escadres à la CCMTDN.

Veuillez partager ces informations avec tous les membres de vos organisations et les encourager à faire des dons, si possible. De plus, je vous demande de continuer à promouvoir cette importante campagne au sein de votre organisation en utilisant toutes les formes de communication, y compris les médias sociaux, le courrier électronique et les réunions virtuelles et en personne.

Lorsque le Canada appelle, l’Équipe de la Défense est toujours là. Montrons encore une fois à nos concitoyens canadiens combien nous nous soucions.

Ensemble, nous pouvons faire une différence.

Cordialement,

Le Lieutenant-général Wayne Eyre

Commandant de l’Armée canadienne et champion de la CCMTDN 2020

