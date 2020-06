OCOL Launches Questionnaire on Official Languages and Emergency Situations

This message is published under the authority of the Commandant, Canadian Forces Support Unit (Ottawa) –

It is important that Canadians across the country, regardless of their official language of choice, understand the information provided to them by all federal institutions, especially in emergency situations. However, I continue to see some shortcomings in this regard, as some Canadians do not systematically receive communications in the official language of their choice.

For your information, I will be reporting shortly on the issues we have identified. To support me in my analysis of the situation, my team has prepared a questionnaire to gather comments from members of the public and determine whether they were able to obtain information from the federal government in the official languages of their choice in emergency situations, particularly during the current pandemic, natural disasters or attacks.

The questionnaire will be posted on the Office of the Commissioner’s website between June 8 and 26, 2020. The questionnaire will also be promoted on Facebookand Twitter.

https://www.clo-ocol.gc.ca/en/questionnaire-public-experience-emergency-situations

I encourage all leaders across the country to ensure that all Canadian citizens receive information in both official languages. This is not only about the Official Languages Act, it is about respect and security for all Canadians.

Raymond Théberge,

Commissioner of Official Languages

Il est important que les Canadiens de partout au pays, peu importe leur langue officielle de choix, comprennent les renseignements de toutes les institutions fédérales qui leur sont destinés, particulièrement lors de situations d’urgence. Je continue toutefois d’observer certaines lacunes à cet égard, alors que certains Canadiens ne reçoivent pas systématiquement les communications dans la langue officielle de leur choix.

À titre d’information, je ferai prochainement rapport sur les enjeux que nous avons relevés. Pour m’appuyer dans mon analyse de la situation, mon équipe a préparé un questionnaire pour recueillir les commentaires du public et savoir s’il a été en mesure d’obtenir des renseignements de la part du gouvernement fédéral dans la langue officielle de son choix lors de situations d’urgence, notamment lors de la pandémie actuelle, de catastrophes naturelles ou d’attentats.

Ce questionnaire sera affiché sur le site Web du Commissariat entre le 8 et le 26 juin 2020. Nous ferons également la promotion du questionnaire sur Facebooket sur Twitter.

https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/experience-public-situations-urgence

J’encourage tous les dirigeants du pays à veiller à ce que tous les citoyens canadiens reçoivent des renseignements dans les deux langues officielles. Au‑delà de la Loi sur les langues officielles, il s’agit d’une question de respect et de sécurité pour tous les Canadiens.

Raymond Théberge,

Commissaire aux langues officielles

